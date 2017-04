Padre César Brianza recordado pelo Instituto Internacional de Macau

No próximo dia 17 de Abril o Instituto Internacional de Macau, em parceria com os Amigos do Oratório Salesiano e os Antigos Alunos do Colégio D. Bosco, vai realizar uma cerimónia de homenagem ao Padre César Brianza.

O evento está marcado para as 15h00, no Auditório do Colégio, sendo que nesse dia se comemora igualmente o centésimo aniversário do nascimento do sacerdote. Além disso vai ser lançado um livro e vai haver um espaço para uma homenagem a Brianza por parte de antigos alunos e do grupo de Pequenos Cantores. A cerimónia vai contar igualmente com a presença do Padre Francis Hung.

A vida de César Brianza está intimamente ligada ao Colégio D. Bosco, onde em 1959 fundou um coral de Pequenos Cantores, que acabaria por dirigir durante cerca de 16 anos. O expoente máximo desta “aventura” terá sido a digressão que o grupo efectuou no Japão em Abril de 1974. A iniciativa acabaria por resultar na internacionalização do projecto.

Formado em piano pelo Conservatório Nacional de Lisboa, o Padre César Brianza foi responsável pela formação coral de 378 rapazes, tendo dirigido os Pequenos Cantores de Macau em 602 actuações.