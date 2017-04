Mais de 40 acordos assinados na MIECF 2017

A 10ª edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa) terminou este sábado com a assinatura de 44 acordos de cooperação, que abrangeram parcerias entre associações ambientais, tecnologia amiga do ambiente, projectos para protecção ambiental e conservação ecológica, sistemas de energia solar e sistemas para tratamento de resíduos domésticos e alimentares. Nos três dias do MIECF foram ainda realizadas 273 sessões de bolsas de contacto na “Zona das Bolsas de Contacto Verdes”. Entre elas, 218 sessões envolveram organizações do Grupo “9+2” do Pan-Delta do Rio das Pérolas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...