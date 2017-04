Macau sairia a ganhar com introdução de veículos eléctricos

A sugestão foi feita na sexta-feira por Achim Steiner. Antigo director Executivo do Programa da Organização das Nações Unidas para o Ambiente, Steiner defendeu que o recurso a combustíveis fósseis está a dar cabo do planeta e que Macau tem todas as condições para dar um exemplo ao mundo caso o território seja capaz de fazer a transição para uma “economia verde”.

Achim Steiner, vice-presidente do Conselho Chinês para a Cooperação em Ambiente e Desenvolvimento para as relações exteriores defendeu na última sexta-feira a transição de Macau para uma “economia verde”, com a introdução de veículos eléctricos no território.

Steiner, antigo dircetor executivo do Programa da ONU para o Ambiente, falava aos jornalistas no âmbito do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa): “O custo mais elevado de adquirir um automóvel e usar petróleo não é o combustível, é a poluição e a saúde. O uso de combustíveis fósseis está a matar as pessoas, é simples”, afirmou.

De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de seis milhões de pessoas morrem prematuramente todos os anos devido à má qualidade do ar. Com uma população de cerca de 650 mil habitantes e 250 mil veículos e motorizadas, Macau “representa uma enorme oportunidade para uma transição para uma economia verde” com a introdução de carros elétricos, disse Steiner.

Esta transição só é bem-sucedida se os Governos intervierem para garantir investidores e infraestruturas, incentivos aos utilizadores e um bom serviço de abastecimento na cidade, explicou: “Se o Governo não desenvolver estas medidas, é muito difícil ao sector privado vender carros e aos consumidores escolher veículos elétricos”.

Macau pode aproveitar o enorme potencial no sector automóvel da República Popular da China, que é um líder mundial na produção, acrescentou Steiner.

Achim Steiner lembrou também a importância de um sistema de transportes públicos conveniente para o utente, o que implica “frequência, qualidade e cobertura”.

O desenvolvimento de energias limpas, uma utilização eficiente dos recursos, a separação entre o crescimento económico e as emissões de carbono, a resolução dos problemas da qualidade do ar, reciclagem e gestão podem integrar a cooperação definida na estratégia “Uma faixa, uma rota” da República Popular da China, considerou, destacando o papel específico de Macau na afirmação de tais desígnios.

A décima edição da MIECF abriu na quinta-feira, com o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, a lembrar que o “reforço da proteção ambiental” foi definido “como uma prioridade” para “garantir uma cidade com qualidade de vida, com intenção de equilibrar e coordenar o desenvolvimento urbano e a protecção ambiental”, de acordo com o primeiro plano quinquenal do Governo, apresentado no ano passado.

“Também iremos aproveitar as oportunidades de desenvolvimento criadas pela estratégia ‘Uma Faixa, Uma Rota’ [e] à medida que desenvolvemos o papel de Macau como ‘Um Centro, Uma Plataforma’ iremos encorajar uma cooperação regional próxima na área da protecção do ambiente e o desenvolvimento de uma economia verde”, afirmou.

Subordinada ao tema “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável”, a edição deste ano da MIECF contou com mais de 50 oradores e mais de 450 expositores de 17 países e regiões, incluindo de países de língua portuguesa.

O Fórum Ambiental, cujo programa inclui seminários, fóruns, além da área de exibição, decorreu no centro de convenções e exposições do hotel-casino Venetian até sábado, único dia em que a iniciativa esteve aberta ao público em geral.