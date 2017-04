Lucros da Melco disparam para 10,4 mil milhões de dólares de Hong Kong

A Melco International Development Limited gerou um lucro de 10,4 mil milhões de dólares de Hong Kong durante o ano passado, de acordo com um comunicado de imprensa enviado pelo empresa às redacções. O grupo controlado por Lawrence Ho apresenta assim sérias melhorias em relação a 2015, ano em que os lucros obtidos pelo grupo tinham sido de 100,9 milhões de dólares de Hong Kong.

Em comunicado, a Melco International Development destaca a conclusão do negócio de aquisição de cerca de mais 13,4 por cento das acções da concessionária Melco Crown Entertainment. Com este negócio, a firma de Lawrence Ho passa a deter uma posição maioritária de 51,3 por cento na operadora responsável pelos casinos City of Dreams, Altira e Studio City.

“Depois de um longo período em que tivemos de enfrentar diferentes desafios que afectaram a indústria do jogo em Macau, finalmente, no terceiro trimestre de 2016, começámos a ver sinais positivos de recuperação nas receitas do jogo”, afirmou Lawrence Ho, presidente e CEO da Melco.

“Com um optimismo cauteloso sobre uma recuperação estável e com confiança no mercado do jogo de Macau a longo prazo, a Melco assumiu o controlo maioritário da MCE [Melco Crown Entertainment] em Fevereiro de 2017 e vai continuar a concentrar esforços para apoiar a diversificação turística”, acrescentou.

Ainda em relação a Macau, a Melco destaca que a Melco Crown Entertainment teve um aumento nos lucros de 13,7 por cento em 2016, que alcançaram a barreira dos 4,5 mil milhões de dólares norte americanos, o correspondente a 35 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Já fora do território, os olhos da operadora estão focados nos mercados das Filipinas, onde detém o City of Dreams Manila, mas também no Chipre, no Japão e na Coreia do Sul.

No Chipre, a empresa está na fase final da obtenção de uma licença de jogo, que lhe vai permitir dispor de um monopólio efectivo nos primeiros 15 anos de funcionamento. A Melco tem como parceiros neste negócio a empresa Hard Rock International e a local Cyprus Phasouri Limited.

Em relação ao Japão o objectivo passa por garantir uma das futuras licenças, com Osaka a ser o local escolhido para a construção do casino.