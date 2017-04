Lucros da Air Macau caíram 35 por cento em 2016

A Air Macau registou uma quebra superior a um terço nos lucros em 2016, que afundaram 34,8 por cento para os 20 milhões de renminbis, o equivalente a 23,2 milhões de patacas.

De acordo com a informação publicada pelo Jornal Tribuna de Macau, os lucros caem assim de 31 milhões para os 20 milhões, depois de já em 2015 terem conhecido um recuo de 70,5 por cento. A tendência acompanha, de resto, o que se tem registado ao longo dos últimos anos.

Os resultados apresentados pela Air China, accionista maioritária da transportadora de Macau, mostram também que a margem de lucro da Air Macau se tem vindo a degradar. Isto porque apesar da redução do lucro, houve um aumento de 11,3 por cento ao nível das receitas, que atingiram os 2,66 mil milhões de renminbis.

Ainda durante o ano passado, a Air Macau transportou 2,8 milhões de pessoas, um acréscimo de 21,54 por cento face ao ano anterior. Neste período os voos atingiram uma ocupação média de 73,25 por cento, um aumento de 6,17 pontos percentuais.

No final de 2016, a Air Macau contava com uma frota com 17 aviões, sendo que a idade média das aeronaves é de 7,56 anos.