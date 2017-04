O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais quer melhorar as condições de acessibilidade na zona da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e deu por concluída a empreitada de instalação de piso táctil na zona com o objectivo de permitir uma maior autonomia aos residentes invisuais ou com capacidade de visão reduzida. O organismo liderado por José Tavares tenciona investigar as queixas recebidas que dão conta da falta de aderência do novo piso

