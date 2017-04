Garrafas de água recicladas dão à Melco Crown Entertainment Prémio Banca Verde

A Melco Crown Entertainment foi a vencedora do “Green Booth Award” (Prémio Banca Verde) da edição de 2017 do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF na sigla inglesa). O design e a forma criativa como ganharam vida materiais reciclados usados no dia-a-dia da empresa – tais como discos externos, CD-ROMs, garrafas de água e chaves dos quartos de hotel – convenceram os jurados a atribuir o galardão à operadora de jogo. Os materiais utilizados foram especialmente escolhidos para ilustrar os esforços da empresa na redução da sua pegada ambiental.

O “Green Booth Award” foi pensado para encorajar as empresas em exposição na MIECF 2017 a utilizar materiais amigos do ambiente na construção das suas bancas e, assim, reduzir os resíduos deixados no final do evento. O Fórum realizou-se entre os passados dias 30 de Março e 1 de Abril com o patrocínio do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).