Fórmula E: Félix da Costa sem sorte no México

O português António Félix da Costa (Andretti), que venceu em Novembro a edição inaugural da Taça do Mundo de Fórmula 3, no Circuito da Guia, desistiu no sábado do Grande Prémio do México, quarta prova do Mundial de Fórmula E, ganha pelo brasileiro Lucas de Grassi.

O português, que tinha recuperado várias posições, acabou por abandonar a 12 voltas do final, aparentemente devido a problemas mecânicos no seu monolugar.

Lucas di Grassi (Audi Sport) venceu a prova, com 1,966 segundos de avanço sobre o francês Jean Eric Vergne (Techeetah) e 5,480 sobre o britânico Sam Bird (Virgin Racing).

No Mundial, Félix da Costa caiu para a 12.ª posição, com 10 pontos, com o suíço Sébastien Buemi (Renault E.dams) a manter a liderança, com 76 pontos, mais cinco do que Di Grassi e 30 do que o francês Nicolas Prost (Renault E.dams).

A quinta etapa do Mundial de Fórmula E disputa-se a 13 de Maio, no Mónaco.