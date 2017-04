Embaixador de Timor-Leste fala de desafios para manter língua portuguesa

O Embaixador de Timor-Leste em Pequim, Bendito dos Santos Freitas, visitou o Instituto Politécnico de Macau na passada sexta-feira e sublinhou que o país se está a deparar com vários desafios na manutenção da cultura e da língua portuguesa.

Neste sentido, Bendito Freitas afirmou a importância do Instituto Politécnico no ensino da língua e cultura portuguesa na RAEM por entender que ajuda a consolidar a imagem de Macau como ponto de ligação com os países da lusofonia.

O diplomata recordou igualmente a importância da cooperação entre o IPM e as escolas técnicas de Timor-Leste, que disse serem essenciais para a formação dos quadros qualificados no país.

Por sua vez, o presidente do IPM, Lei Heong Iok, referiu que o ensino da Língua Portuguesa em Macau e no Interior da China desperta cada vez mais interesse mas que esta não é uma tendência exclusiva destas regiões.

Segundo o presidente da instituição, há cada vez mais países e regiões asiáticas que pedem ajuda ao IPM para desenvolver as ferramentas para a exploração da língua e cultura de Camões.