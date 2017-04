Direito: Arbitragem entre China e Países de Língua Portuguesa debatida

“Arbitragem entre entidades da China e dos Países de Língua Portuguesa – Brasil”. Este foi o título do seminário que juntou advogados e profissionais da arbitragem da China continental e do território, numa iniciativa a que se associou uma delegação de representantes do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O discurso de abertura esteve a cabo do Director dos Serviços de Assuntos de Justiça, Liu Dexue que, citado pela Associação de Advogados de Macau (AAM), relembrou o facto de “a resolução alternativa de conflitos nas relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa ser um objectivo que o Fórum Macau avançou há alguns anos, que o Governo Popular Central da República Popular da China recentemente incentivou, que a Associação de Advogados de Macau ambiciona desenvolver e que o Governo da Região Administrativa Especial de Macau deseja firmemente apoiar”.

Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir os oradores César Pereira, ex-professor convidado de Arbitragem Internacional na Universidade de Columbia e formador em arbitragem na Swiss International Law School e Fan Yang, directora do IDRA (International Dispute Resolution Academy) e vice-presidente do sub-comité para a China do Chartered Institutue of Arbitrators. Em discussão estiveram os “diferentes enquadramentos da arbitragem na China Continental e no Brasil”, refere em comunicado a Associação de Advogados Macau, entidade organizadora do seminário em conjunto com a IDRA.