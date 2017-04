Conde de São Januário: Serviço de Urgências sem mãos a medir

As oscilações constantes do estado do tempo e os surtos de gripe têm levado a população a recorrer ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) em números superiores ao normal. Para dar resposta à elevada procura dos serviços de urgência, o hospital público criou um mecanismo de gestão e monitorização dos recursos do hospital para dar resposta às necessidades mais imediatas.

Através do sistema de monitorização, o hospital analisa os recursos dos diversos departamentos consoante as necessidades mais prementes, ajustando de antemão a organização dos pacientes. A título de exemplo, no passado dia 21 o CHCSJ apercebeu-se da existência de cerca de 50 pessoas na área de observação do Serviço de Urgência, pelo que iniciou o mecanismo de gestão de camas hospitalares, levando à normalização do número de pacientes.

A criação deste sistema foi complementada com a definição do tratamento de reabilitação e serviços das especialidades correspondentes e a organização dos equipamentos instalados nas enfermarias conforme a necessidade dos pacientes. informa a Direcção dos Serviços de Saúde em comunicado.