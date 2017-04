Concurso de pintura pretende consciencializar para autismo e doenças cognitivas

Atrair a atenção do público para o potencial artístico dos portadores de deficiência ou que convivem com o espectro do autismo foi o motivo que levou a Caritas Macau e a Hong Kong Autism Awareness Alliance – em conjunto com várias organizações de reabilitação – a promover pela sexto ano consecutivo um concurso de pintura.

Com o mote “In My Eyes”, a edição de 2017 recebeu mais 58 participações que a edição anterior, tornando “incrivelmente difícil escolher os vencedores entre 283 participações incríveis”, assinalou Paul Pun Chi Meng, secretário-geral da Cáritas Macau, citado em comunicado enviado aos jornais pela associação.

Cheang Chi Wai viu a sua obra premiada na Categoria Aberta para Pessoas com Autismo e Wu Tong Jia venceu na Categoria de Estudante. Na Categoria Aberta para Pessoas com Deficiência Mental venceu Sam Weng Cheong e Chan Man Wai conquistou o mesmo prémio, ainda que na categoria reservada aos estudantes.

Os vencedores do concurso de pintura foram anunciados no Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se celebra por iniciativa da Organização das Nações Unidas a 2 de Abril. De entre as 283 participações foram distribuídos prémios até ao terceiro lugar e ainda cinco prémios de mérito para cada uma das quatro categorias.

O secretário-geral da Caritas convida o público a ver pessoalmente aos trabalhos dos artistas que “com o uso de cores, linhas e várias técnicas (…) foram capazes de retratar o ambiente diário e os pequenos pormenores do dia-a-dia através do olhar de pessoas com autismo e deficiências mentais, como se estivessem a articular as suas próprias ideias e sentimentos aos espectadores”.

As obras premiadas pelas competições “In My Eyes” e “Hong Kong Paiting Competition for People with Autism” encontram-se em exposição no The Venetian até ao dia 16 do presente mês.