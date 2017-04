Comércio externo: Volume de transacções subiu 2,8 por cento até Fevereiro

O défice da balança comercial do território cifrou-se 9,81 mil milhões de patacas no final do mês de Fevereiro. Nos dois primeiros meses do ano, o território exportou produtos no valor de 1,88 mil milhões de patacas, montante 11,2 por cento superior ao registado em igual período de 2016.

O comércio externo de Macau subiu 2,8 por cento em termos anuais homólogos até Fevereiro, alcançando 13,56 mil milhões de patacas, indicam dados oficiais divulgados na sexta-feira passada.

Em 2016, os valores do comércio externo de Macau registaram, pelo segundo ano consecutivo, uma queda, e em Janeiro passado a tendência de diminuição manteve-se.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), nos primeiros dois meses de 2017, Macau exportou produtos no valor de 1,88 mil milhões de patacas – mais 11,2 por cento em termos anuais homólogos – e importou bens avaliados em 11,69 mil milhões de patacas, ou seja, mais 1,6 por cento do que em igual período de 2016.

Nos dois primeiros meses deste ano, o défice da balança comercial atingiu 9,81 mil milhões de patacas, traduzindo um desagravamento ligeiro (0,1 por cento) comparativamente a igual período do ano passado.

Em termos de mercados, as exportações para a China diminuíram 1,8 por cento em termos anuais homólogos, para 234 milhões de patacas. Em contrapartida, as vendas de mercadorias de Macau para Hong Kong, no valor de 1,25 mil milhões de patacas, subiram 20,2 por cento.

As exportações para os Estados Unidos (32 milhões de patacas) e para a União Europeia (31 milhões de patacas) aumentaram, respetivamente, 58,7 por cento e 6,5 por cento, em termos anuais homólogos.

A mesma tendência verificou-se nas vendas aos países de língua portuguesa que aumentaram 25,6 por cento para 200 mil patacas nos primeiros dois meses do ano em termos anuais homólogos, indica a DSEC.

Em termos de mercadorias, o valor exportado de joalharia com diamantes aumentou 82,6 por cento para 264 milhões de patacas, enquanto as vendas de máquinas, aparelhos e componentes diminuíram 55 por cento para 66 milhões de patacas.

Já do lado das importações, Macau comprou à China produtos no valor de 3,95 mil milhões de patacas. O montante representa 7,9 por cento em relação aos primeiros dois meses do ano passado.

Em sentido inverso, as compras à União Europeia aumentaram 10 por cento. O mesmo sucedeu relativamente ao valor importado de mercadorias dos países de língua portuguesa, que cresceu 12,9 por cento para 103 milhões de patacas face ao período homólogo do ano passado.

Só no mês de fevereiro, Macau exportou produtos avaliados em 904 milhões de patacas – mais 27,2 por cento face a Fevereiro de 2016 – e importou mercadorias no valor de 5,18 mil milhões de patacas, ou mais 9,1 por cento.

O défice comercial do segundo mês do ano foi de 4,28 mil milhões de patacas, de acordo com a DSEC.