CEM vai fazer chegar postos de carregamento eléctrico a 60 por cento dos parques públicos

A Companhia de Electricidade de Macau apresentou um programa para fazer chegar postos de carregamento de veículos eléctricos a 60 por cento dos parques de estacionamento públicos. A apresentação do projecto foi realizada na sexta-feira.

Na próxima fase deste programa, que teve início em 2010 com o primeiro posto a ser instalado no Park Lane, na Avenida Almeida Ribeiro, é definido o objectivo de instalar mais postos de carregamento de veículos eléctricos em oitos parques públicos do território. Destes, seis ficam localizados na Península, nomeadamente nos parques da Alameda Dr. Carlos de Assumpção, do Jardim das Artes, Rua do Almirante Sérgio, edifício Mong In, do Jardim de Iao Hon e do Edifício Cheng Choi em Macau.

Em relação à ilha da Taipa, o parque da Rua da Ponte Negra foi o escolhido, e em Coloane também o parque do Edifício Koi Nga vai receber postos de carregamento para veículos eléctricos.

Actualmente 40 por cento dos parques de estacionamento já têm estes tipo de postos onde os veículos eléctricos podem ser carregados. De acordo com a Companhia de Electricidade de Macau, estes 40 por cento representam 18 parques públicos, existindo mais de 70 postos de carregamento disponíveis para carros e motociclos eléctricos.

Além destas alterações, a empresa prometeu “aumentar o número de postos de carregamento em função do seu grau de utilização”, assim como do eventual aumento do número de veículos eléctricos a circularem em Macau.

Sobre a distribuição dos postos, a CEM comprometeu-se igualmente a optimizar a distribuição da rede de acordo com o padrão de utilização nas diferentes áreas de Macau.

Nos diferentes parques de estacionamento as áreas de carregamento estão identificadas através de um dístico com azul-céu e nuvens brancas, sendo possível ler as letras EV, escritas a verde. As mesmas letras podem ser igualmente encontradas no pavimento dos locais para o efeito.