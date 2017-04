Casa de Portugal goleia Chong Wa por 8-2 com póquer de Mostapha

O onze da Casa de Portugal venceu ontem o Chong Wa por 8-2, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia, e Mostapha foi o herói da partida ao apontar quatro golos. Os outros golos da formação orientada por Pelé foram apontados por Alejandro Velasco, que bisou, por Nicolas Friedamnn e por Fifa McArthur.

O jogo não se afigurava fácil para a formação de matriz portuguesa, que em Fevereiro, em partida a contar para a 2.ª Divisão, tinha perdido por 2-1 diante deste mesmo adversário. Ontem, a história foi, no entanto, completamente diferente.

Uma entrada forte permitiu à Casa de Portugal alcançar muito cedo uma vantagem de 2-0. O Chong Wa reduziu depois para 2-1 e nessa altura o jogo esteve um pouco mais renhido. Só que depois a formação de matriz portuguesa chegou ao 4-1 e o desafio ficou mais fácil, apesar do Chong Wa ainda ter feito o 4-2.

“Foi um resultado avultado demais mas estávamos à espera de ganhar porque estamos mais fortes nesta fase do calendário… Só que não esperávamos que fosse por este resultado”, admitiu Nelson Azevedo, capitão da Casa de Portugal ao PONTO FINAL.

“Foi um pouco um jogo de sentido único. Obviamente que depois de termos sofrido o 2-1 as coisas ficaram mais complicadas. Mas eles não tiveram grandes hipótese de golo e nós dilatámos a vantagem”, frisou.

Nelson Azevedo admitiu também que o objectivo da Casa de Portugal para a competição passa por vencer a Taça Presidente, uma vez que só participam equipas das divisões inferiores. Sobre os principiais adversário, o capitão apontou o T.K.K.L. – com quem a equipa orientada por Pelé vai jogar na próxima ronda – o HS e a formação do Consulado.

No outro jogo ontem realizado, o Papatudo bateu o Lun Lok por 1-0. Já no Sábado o Tim Iec bateu o Ieong Heng pela margem mínima, o mesmo resultado com o qual o Atlético eliminou o Cheac Lun da competição.

Em relação à equipa do Consulado de Portugal, a formação capitaneada por Vítor Sereno entra em acção na quinta-feira diante do Hong Nam, às 20h30 no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia.