As infinitas possibilidades do design gráfico, em exposição no IFT

O design de livros e de cartazes dá o mote a uma exposição inaugurada na última sexta-feira no Instituto de Formação Turística e que ali se apresenta até 30 de Junho. “Mais do que Apenas Texto” reúne 56 trabalhos desenvolvidos pelo docente Joaquim Cheong e pelos seus alunos.

O Instituto de Formação Turística (IFT) apresenta, no seu Team Building e até 30 de Junho, a mostra “More Than Just Text [Mais Do Que Apenas Texto]” – Exposição de Layout de Livros e Obras de Design por Joaquim Cheong e os seus Alunos. Entre as 56 peças figuram posters e trabalhos de design desenvolvidos nos dois cursos que o docente dirige na instituição de ensino superior – nomeadamente de design de livros e de cartazes – onde são aplicadas diferentes teorias e conceitos do design gráfico, e onde são visíveis os diferentes efeitos que nesta disciplina se podem alcançar.

As peças que agora alcançam dimensão expositiva resultam do trabalho desenvolvido em dois cursos que o Instituto de Formação Turística instituiu em 2012: as formações em “Books and Layout Design” e “Poster Designer Creation Series – Typography Poster Design” têm ambas Joaquim Cheong como docente. “Durante todo o tempo nas suas aulas o senhor Cheong diz aos seus alunos: ‘Palavras não são palavras, mas imagens convertíveis; livros não são livros, mas espaços para comunicação entre as pessoas’. Ele inspira os alunos a não estarem limitados pela forma inata das palavras e para explorarem a sua criatividade para transformarem as palavras numa miríade de imagens para serem razoavelmente expostas em meios como livros e cartazes”, escreve o IFT. O instituição de ensino superior diz ainda esperar levar ao público, com esta exposição, algumas novas ideias sobre as palavras.

Nos 56 trabalhos apresentados são aplicados os conceitos e teorias ensinados nos dois cursos, “usando pontos, linhas, planos, textos e formas em design gráfico, e adoptando as técnicas do tamanho, peso, ritmo, contraste, equilíbrio e gradação para demonstrar os efeitos visuais do design de layout e de cartazes, exibindo totalmente o pensamento criativo dos estudantes”, acrescenta a instituição.

O IFT diz ainda ter procurado, em anos recentes, a colaboração com artistas e designers através da organização de exposições “num esforço para promover a criação local e para fornecer uma plataforma para artistas locais e designers demonstrarem os seus feitos nas artes, e para integrar a arte na vida quotidiana dos residentes”.