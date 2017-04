Alexis Tam insiste na formação de quadros bilingues

Durante a sessão plenária de ontem, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reiterou a importância da formação de quadros bilingues, defendendo que em Macau há um ambiente ideal para a aprendizagem da língua portuguesa e que o território pode servir como uma base de serviços. O secretário assumiu ainda a escassez que se verifica em Macau de especialistas no âmbito do ensino especial, garantindo que em breve será possível contar com profissionais oriundos da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Depois de uma interpelação em que pedia um reforço da fiscalização dos projectos educativos financiados pelo Governo, Angela Leong questionou o Executivo sobre a contratação de pessoal bilingue, perguntando como será reforçada a formação destes quadros e de tradutores. Alexis Tam respondeu com a importância de Macau “criar uma base na região Ásia-Pacífico para formação de talentos bilingues, porque o português é uma das línguas oficiais”. E assinalou: “Antes do retorno à pátria havia aqui portugueses e depois do retorno continua a haver. Em Macau há um ambiente que facilita a aprendizagem da língua portuguesa. O Governo Central reconhece que Macau pode servir como uma base de serviços”, defende.

O secretário assinalou que o Governo “já investiu nas universidades e instituições de ensino não superior”, lembrando a implementação de cursos bilingues em duas escolas públicas do primeiro ciclo. “Este ano promovemos uma nova política para que os estudantes possam aprender a língua portuguesa em Portugal”, salientou ainda.

O deputado Leong Veng Chai assinalou a falta de terapeutas da fala e a dificuldade que as creches têm “em conseguir contratar pessoal suficiente”. Alexis Tam reconheceu a escassez de profissionais e apontou para breve um novo recrutamento: “Entendo que esses especialistas são importantes e que de facto se verifica uma carência. Espero que possamos importar esses especialistas. Muito em breve vamos poder contar com especialistas de Hong Kong”, garantiu. S.G.