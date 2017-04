Addamo vence PokerStars Macau e leva 1,5 milhões para casa

O australiano Michael Addamo venceu, no sábado, a ronda de Macau do PokerStars Championship, torneio com um preço de entrada de 82 mil dólares de Hong Kong. A vitória de Addamo ficou selada depois dos três finalistas terem chegado a um acordo sobre a classificação final do top três.

Michael Addamo arrecadou assim um total de 1,5 milhões de dólares de Hong Kong, Nick Petrangelo, americano que ficou na segunda posição, arrecadou 1,4 milhões de dólares e o russo Roman Korenev levou para casa 1,2 milhões de dólares de Hong Kong.

O terceiro dia de competição, no qual apenas jogaram os últimos 10 finalistas, começou à uma da tarde, e foi dado por terminado quando o relógio indicava as cinco da tarde. O facto dos vencedores terem conseguido chegar a um acordo sobre o desenrolar do torneio – o que é totalmente legal à luz dos regulamentos do póquer – acelerou o desenrolar da competição.

No total, foram 94 os jogadores que disputaram uma competição que tinha um preço de entrada de 82 mil dólares de Hong Kong. Destes foram 13 os que levaram prémios monetários para casa.

A ronda de Macau do PokerStars Championship vai continuar a desenrolar-se no empreendimento City of Dreams até ao dia 9 de Abril.