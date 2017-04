Academia de Medicina lançada este ano, anuncia Alexis Tam

A garantia foi deixada ontem na Assembleia Legislativa pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Em meados deste ano entra em funcionamento a Academia de Medicina, projecto anunciado pelo Governo em 2016. Alexis Tam prometeu ainda um reforço na contratação de médicos especialistas, nomeadamente de Portugal e um aumento significativo das vagas nos lares para idosos.

Sílvia Gonçalves

A Academia de Medicina deverá entrar em funcionamento em meados deste ano, avançou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, numa sessão plenária de resposta às interpelações orais dos deputados. Alexis Tam garantiu ainda um reforço na contratação de médicos especialistas, alguns oriundos de Portugal. Prometido foi ainda o aumento, nos próximos dois ou três anos, do número de vagas dos lares para idosos, das actuais 1600 para 2400. O Governo deve avançar de resto e ainda este ano, com a criação de duas novas infra-estruturas de acolhimento para idosos. Já o número de camas hospitalares deverá aumentar nos próximos anos de 2,8 para 4,4 por cada mil habitantes.

“Nos últimos anos, o Governo tem dado grande importância à política de saúde. Há o Hospital das Ilhas, a ampliação do São Januário. Em Macau, em número de camas, conseguimos satisfazer critérios segundo os padrões internacionais”, começou por assinalar ontem Alexis Tam, em resposta a uma interpelação do deputado Si Ka Lon. A intervenção do deputado incidiu nomeadamente, sobre os cuidados de saúde prestados à população idosa. O aumento de camas, lançou o secretário, deverá passar, nos próximos anos, dos 2,8 para os 4,4 por cada mil habitantes.

Alexis Tam assegurou ainda que a abertura da Academia de Medicina, projecto anunciado em 2016, vai mesmo materializar-se este ano, tal como um reforço na contração de médicos especialistas: “Em meados deste ano, iremos ter uma faculdade de medicina. E vamos aumentar o número de médicos especialistas, e contratar médicos especialistas do exterior, como por exemplo de Portugal”, garantiu o governante.

Salientando que “não podemos ignorar o problema do envelhecimento da sociedade”, o secretário referiu a criação, em 2016, do centro de avaliação de demência e assegurou: “No final deste ano vai haver mais centros de saúde que permitem tratar da demência”. Em resposta a Si Ka Lon, Alexis Tam deixara já a garantia de que o Governo “irá procurar, dentro dos próximos dois ou três anos aumentar as vagas dos lares de mais de 1600 actualmente para cerca de 2400, a fim de satisfazer as necessidades de internamento dos idosos que precisam de cuidados a longo prazo devido à degradação da sua saúde”. Adiante asseguraria ainda que em 2017 o Governo vai “criar mais dois lares e em 2018 mais um lar”.

O secretário pretende ainda “aumentar de forma activa para mais de 400 as vagas dos centros de cuidados de dia para os idosos, com vista a prestar serviços de cuidados de dia aos idosos com demência e debilidade”.

Si Ka Lo apontou também que são ainda muitas as fracções de tipo T1 disponibilizadas nos concursos de habitação pública que não servem as necessidades dos agregados familiares com três gerações. O deputado apelou ao Governo para que faça “uma apresentação sobre a distribuição das tipologias das 12.600 fracções de habitação pública que vão ser construídas a curto e médio prazo”.

O presidente do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, respondeu que “a maioria dessas 12 mil fracções está ainda em planeamento”, assinalando, contudo, que na habitação económica já construída, 55 por cento das fracções são do tipo T2, constituindo as de T1 apenas 25 por cento. “No Instituto de Habitação estamos a fazer um estudo para definir futuras necessidades da procura de habitação. Definimos um prazo para o final deste ano, para ter um resultado do estudo”, adiantou ainda Arnaldo Santos.