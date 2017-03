Tribunal pronuncia-se sobre eventual detenção de Park Geun-hye

A antiga Presidente sul-coreana deverá ficar a saber até ao final do dia de hoje se vai ou não ser detida a título preventiva no âmbito do processo que conduziu à sua destituição. Apesar de não estar obrigada por lei, Park Geun-hye deslocou-se ontem ao Tribunal para escutar os argumentos do Ministério Público.

Um tribunal da capital sul-coreana, Seul, iniciou esta quinta-feira a sessão na qual vai decidir se aceita o pedido de prisão preventiva da antiga Presidente do país formulado pelo Ministério Público. Park Geun-hye está acusada de vários crimes.

As imagens transmitidas pela televisão mostraram a antiga Chefe de Estado a sair de um carro e a entrar no edifício do tribunal sem prestar declarações à imprensa.

Apesar de não estar obrigada a fazê-lo, a ex-presidente da Coreia do Sul deslocou-se pessoalmente para assistir à sessão convocada para ouvir os argumentos das partes e, posteriormente, decidir um veredicto, que deverá ser emitido até ao final do dia de hoje.

Destituída a 10 de Março, a antiga Presidente é acusada de 13 crimes, incluindo suborno, divulgação de informação governamental e abuso de poder.

Se o tribunal aceitar o pedido do Ministério Público, a ex-chefe de Estado será imediatamente detida e levada para um centro de detenção no sul da capital sul-coreana.

Nesse mesmo centro encontram-se já detidos a amiga Choi Soon-sil, conhecida como “Rasputina” por ser próxima de Park – com quem alegadamente conspirou para criar uma rede para extorquir empresas – e também o herdeiro do grupo Samsung, Lee Jae-yong, acusado de ter pagado subornos no âmbito do referido esquema.

O Ministério Público da Coreia do Sul tinha anunciado esta semana que iria pedir a detenção da ex-Presidente do país por crimes de corrupção relacionados com o escândalo que levou à destituição no início do mês.

Park, de 65 anos, viu a destituição confirmada pelo Tribunal Constitucional no início do mês, uma decisão que lhe retirou a imunidade de que até então gozava. O processo judicial que foi iniciado foi pedido por milhões de pessoas, que saíram à rua em protestos.

A amiga e alegada cúmplice, Choi Soon-Sil, já está a ser julgada e o Ministério Público considera que seria “contra o princípio de justiça” se Park – primeira mulher eleita na Coreia do Sul para a chefia do Estado – não for também detida.