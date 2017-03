Timor-Leste: Mau tempo destruiu localidades a sul de Díli

Equipas do Governo timorense avaliaram ontem os estragos que o mau tempo causou, no passado fim de semana, em duas localidades do município de Aileu e que obrigaram a operações de salvamento de residentes locais.

Residentes das zonas de Aileu Vila e Lequidoi, localidades situadas 44 quilómetros a sul de Díli, explicaram que as chuvas e as cheias foram as mais intensas que se sentiram na zona em várias décadas, obrigando a retirar de casa várias pessoas.

Cerca de 20 hectares de plantações de arroz e dezenas de hortas ficaram danificados pelos aguaceiros que causaram ainda a morte de vários animais, entre vacas, cavalos e porcos.

Não há registo de vítimas, tendo sido resgatadas várias pessoas, incluindo um bebé com apenas quatro dias de vida.

Rofino Gusmão, responsável de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura timorense, explicou à Lusa que os dados preliminares mostram que pelo menos 50 famílias foram seriamente afectadas pelas cheias: “Os dados preliminares foram recolhidos e vão agora ser remetidos ao Ministério da Solidariedade Social para que se faça apoio às famílias afectadas”, explicou.

As populações afectadas têm estado nos últimos dias a tentar recuperar bens pessoais e a reconstruir as casas.