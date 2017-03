No dia 13 de Maio, o cantor e compositor taiwanês Fei Yu Ching sobe ao palco da Arena do Cotai para dar a conhecer novos trabalhos, mas também reinterpretações dos seus clássicos mais conhecidos. A carreira musical de Fei arrancou em finais dos anos 1970 e despertou a atenção do público quando começou a compor músicas para programas televisivos. O concerto em Macau está agendado para as 20h e o preço dos bilhetes varia entre as 380 e as 1,280 patacas.

