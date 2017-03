Processo de organização da MIF atrasado, diz AJEPC

A Associação de Jovens Empresários Portugal-China chamou ontem a atenção, em declarações à Rádio Macau, para a existência de atrasos no processo de organização da Feira Internacional de Macau. O certame engloba este ano pela primeira vez um evento paralelo dedicado aos mercados lusófonos, mas ainda escasseiam as informações concretas relativamente ao evento: “Ainda estamos à espera de indicações do Governo de Macau e, nomeadamente, do Instituto de Promoção e Investimento de Macau para esclarecimentos de determinadas acções. Qual é o espaço concreto da feira? Já estamos próximos [da data], por isso, o nosso pedido é que sejam dadas orientações certas”, explica o presidente da AJEPC, Alberto Carvalho Neto.

