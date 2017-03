Patrice Trovoada visita Pequim em Abril para assinar acordo histórico

Um dia depois de São Tomé e Príncipe ter sido admitido como membro de pleno direito do Fórum Macau, o primeiro-ministro são tomense explica o que o pequeno arquipélago atlântico pode ganhar com a aproximação à China. Numa entrevista exclusiva, concedida à versão inglesa da Revista Macau, Patrice Trovoada fala das expectativas que nutre em relação a Pequim e ao papel do Fórum Macau no desenvolvimento do seu país.

O primeiro-ministro ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, deverá visitar a República Popular da China no próximo mês, para uma visita histórica que deverá culminar na assinatura de um acordo de cooperação entre o pequeno arquipélago equatoriano e a segunda maior economia do mundo, após mais de duas décadas em que Pequim e São Tomé estiveram de costas voltadas.

Numa entrevista exclusiva concedida à Macao Magazine e tornada pública um dia depois de São Tomé e Príncipe ter sido admitido como membro efectivo do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o chefe do Governo são tomense mostrou-se convicto de que a adesão ao Fórum Macau vai facilitar o acesso do arquipélago a um leque mais variado de mecanismos de apoio ao desenvolvimento: “Transmitimos ao Governo chinês a ideia de que desejamos utilizar todos os mecanismos disponíveis no âmbito das politicas de apoio ao desenvolvimento económico e humano. É verdade que olhamos para o Fórum Macau como um acrescento positivo e um meio a partir do qual podemos mobilizar investimento financeiro para o crescimento do nosso país”, assume, sem reticências, Patrice Trovada.

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe não poupa, de resto, elogios ao organismo agora liderado por Xu Yingzhen. Para Trovoada, as características únicas do Fórum Macau ajudam a reforçar a própria ideia de lusofonia: “O Fórum Macau é único no sentido em que nos permite interagir com outros países de língua portuguesa, partilhar conhecimento e aprender com as experiências dos outros”, sustenta o governante.

Patrice Trovoada explicou ainda porque razão as autoridades de São Tomé e Príncipe decidiram romper ligações com Taiwan e reaproximar-se da República Popular da China. O papel preponderante de Pequim enquanto maior parceiro bilateral das economias africanas tornou imperativo o reatar de ligações diplomáticas com o Continente: “Não podemos verdadeiramente querer desempenhar um papel de relevo na prestação de serviços ou ter uma voz activa na economia global e no comércio internacional ao mesmo tempo que excluímos o maior parceiro bilateral do continente africano. A visão de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e o bem-estar do nosso povo tornavam inevitável que se retomassem as ligações económicas, políticas, culturais e diplomáticas com a China”, explicou o primeiro-ministro são tomense. “Ao fim de 20 anos, reconhecemos que, no que diz respeito ao direito internacional e ao consenso existente no seio da comunidade internacional, há uma ideia cada vez mais prevalecente de que existe uma única China e que esta China é representada pelo governo da República Popular da China”, remata Trovoada.

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe deverá viajar para Pequim antes ainda do final do mês de Abril para assinar um acordo de cooperação que poderá vir a ter o condão de mudar o perfil do pequeno arquipélago equatorial. Ainda assim, reciprocidade é para Patrice Trovoada uma palavra de ordem: “Esta parceria vai providenciar vantagens políticas, diplomáticas e geoestratégicas para ambas as partes, mas o mais importante, é que há neste acordo uma grande potencial para que todos fiquem a ganhar. Essa é a única forma de assegurar que o fluxo de investimento e de crédito se mantém. Temos uma ideia muito clara dos fundos de que necessitamos para os próximos 30 anos, mas para que isso aconteça, é necessária confiança mútua. É necessário que os projectos sejam sólidos e disponham de apoio financeiro”, disse Trovoada à Macao Magazine.