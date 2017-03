País de Gales: Acidente com helicóptero fez cinco mortes

Um helicóptero privado despenhou-se numa zona montanhosa do País de Gales, no Reino Unido, provocando a morte de cinco pessoas, indicaram ontem as equipas de resgate envolvidas no terreno numa operação de busca com contornos difíceis.

As autoridades encontraram os destroços do helicóptero, um aparelho modelo Twin Squirrel, de propriedade privada, numa zona do parque nacional de Snowdonia (noroeste do País de Gales). O aparelho teria como destino a capital irlandesa, Dublin.

Os trabalhos para recuperar os corpos das vítimas foram iniciados, mas a polícia local realçou que o local é “um terreno muito difícil e desafiante”.