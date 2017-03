Número de excursionistas continua a cair

Continuam em queda, pelo menos em termos anuais homólogos, os contingentes de visitantes que assomam ao território integrados em excursões organizadas. Em Fevereiro, visitaram Macau através do expediente das excursões 559 mil indivíduos. A fasquia, que revela um aumento de 4,7 por cento em relação ao número de excursionistas que visitaram a RAEM em Janeiro, esconde no entanto uma tendência contrária em termos homólogos, com o número de excursionistas a cair 1,5 por cento face a Fevereiro de 2016.

A grande maioria dos visitantes que chegam ao território integrados em viagens organizadas continua a ser oriunda da República Popular da China, explica a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) em comunicado. Dos 559 mil excursionistas que visitaram Macau no mês passado, 414 mil vieram da China (-5,4 por cento), 36 mil de Taiwan (-9,3 por cento) e 49 mil da Coreia do Sul, mercado que conheceu uma subida exponencial, da ordem dos 54,4 por cento.

Em sentido contrário, em Fevereiro, foram 114 mil os residentes do território que se deslocaram para o exterior, depois de terem recorrido aos serviços de agências de viagens. Destes, 48 mil – mais 12,1 por cento em termos homólogos – viajaram integrados em excursões organizadas.

No capítulo da actividade hoteleira, o número de hotéis e pensões em actividade no território cresceu para as 108 unidades hoteleiras e para os 36 mil quartos em Fevereiro. No período de um ano, adianta a DSEC, a capacidade hoteleira do território cresceu 13,2 por cento.

No mês passado, os hotéis e pensões do território receberam um total de 949 mil hóspedes, mais 8,1 por cento do que no mesmo mês de 2016. Da República Popular da China e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong chegaram os principais clientes dos hotéis do território. O período médio de permanência dos visitantes em Macau situou-se em 1,4 noites, sendo idêntico ao registado em Fevereiro do ano passado.