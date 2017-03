Mulher detida por vender jóias de imitação em redes sociais

A s autoridades detiveram uma mulher de 24 anos e apreenderam 14 peças de joalharia falsificada, ontem numa loja de artigos de beleza situada no centro da cidade. A suspeita fazia dinheiro ao colocar os artigos à venda nas redes sociais.

A mercadoria apreendida consistia em artigos falsos a imitar peças de joalharia de marcas conhecidas, normalmente colocadas no mercado a preços muito superiores. Se fossem verdadeiras, as jóias confiscadas poderiam valer algo como 700 mil patacas no total.

Após investigação preliminar, a polícia apurou – de acordo com notícia avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau – que a autora do crime teria encomendado as jóias falsas pela Internet e, a seguir, colocado fotos dos artigos em grupos das redes sociais Wechat e Facebook para atrair mais interessados. As vendas eram conduzidas na loja de produtos de beleza indicada. De acordo com a detida, as jóias falsificadas tinham sido compradas por 500 yuans (580 patacas) cada, para serem depois vendidas a preços entre mil e duas mil patacas.