MGM levou estudantes e agentes criativos à Hong Kong Art Basel

Entre 23 e 25 de Março, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong chamou a si o estatuto de capital asiática da arte contemporânea, ao receber a edição de 2017 da Hong Kong Art Basel. A iniciativa, que atraiu à antiga colónia britânica, milhares de visitantes, não deixou Macau impassível e nos três dias do certame foram vários os membros do Fundo das Indústrias Culturais e do Conselho para as Indústrias Culturais que visitaram o certame, numa iniciativa coordenada pela operadora de jogo MGM China.

A concessionária convidou ainda 18 alunos e professores da licenciatura em Design e em Artes Visuais do Instituto Politécnico de Macau para visitarem a exposição. Para Hsu Hiu Chu, vice-presidente do Conselho para as Indústrias Culturais e directora da Escola de Artes do IPM defendeu que a deslocação a Hong Kong constituiu uma “valiosa experiência” tanto para os membros do Conselho, como para os estudantes do Instituto Politécnico. A responsável está convicta que a visita à Hong Kong Art Basel inspirou alunos e agentes criativos, que terão recolhido elementos que poderão ajudar a definir as ambições de Macau no campo das indústrias culturais e criativas. Hsu Hsiu Chu defende ainda que a Hong Kong Art Basel pode servir de inspiração a Macau por outros razões: a directora da Escola de Artes do IPM diz que o território tem os recursos necessários para promover eventos internacionais de similar magnitude.

Em Hong Kong a convite da MGM esteve também Fortes Pakeong Sequeira. O artista plástico, que integra também o Conselho para as Indústrias Culturais defendeu, em declarações ao PONTO FINAL, que a Hong Kong Art Basel se prefigurou como “um verdadeiro banquete para os olhos”. Sequeira expressou o desejo de ver instituídos programas apoiados pelo Governo que permitam que um maior número de residentes do território – sobretudo os mais jovens – se possam deslocar ao exterior para assistir a iniciativas artísticas de grande escala.

Durante a deslocação, os convidados da MGM tiveram também a oportunidade de visitar a instalação móvel do artista Kingsley Ng patrocinada pela concessionária de jogo. Os membros do Fundo das Indústrias Culturais e do Conselho para as Indústrias Culturais foram também convidados para almoçar pela MGM, numa iniciativa em que Pansy Ho foi a anfitriã.