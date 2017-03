Os termómetros deverão cair para os 14 graus ainda hoje e a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos não descura a possibilidade do território poder vir a ser açoitado por aguaceiros fortes. Na origem da mudança brusca de condições atmosféricas está a passagem pela costa sul da China de uma frente fria. As perspectivas deverão começar a melhor no sábado. No fim-de-semana e no início da próxima semana, o sol deverá ser o elemento preponderante, a par de baixos níveis de humidade.

