Dois executivos do Grupo Fosun bateram com a porta

Na mesma semana em que apresentou lucros recorde, a Fosun ficou sem dois dos seus gestores de topo. Liang Xinjun decidiu abandonar a empresa por motivos de saúde. Já Ding Guoqi apresentou a demissão para “passar mais tempo com a família”.

Dois altos executivos do grupo chinês Fosun, dono de várias empresas em Portugal e accionista maioritário do Millenium BCP, anunciaram esta semana a sua demissão, dias depois da empresa ter apresentado lucros recorde

De acordo com um comunicado enviado à bolsa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Liang Xinjun, presidente executivo (CEO) do Fosun, demitiu-se por “motivos de saúde”.

Liang, de 48 anos, formado em engenharia genética, foi um dos quatro fundadores do Fosun, em 1992.

É considerado um dos mais bem-sucedidos investidores chineses.

Em Agosto passado, numa entrevista à agência Bloomberg, o empresário anunciou os planos do Fosun de vender activos no valor de 40 mil milhões de yuans para reduzir a sua dívida e melhorar os seus ‘ratings’.

Já em 2015, num encontro com jornalistas portugueses na sede do Fosun, em Xangai, Liang afirmou que o seu grupo “quer ser melhor” e não propriamente “o maior”. Wang Qubin, outro dos fundadores do grupo, vai substituir Liang como director executivo da empresa.

Também de saída da firma chinesa está Ding Guoqi, vice-presidente executivo, neste caso para “passar mais tempo com a família”, segundo refere um outro comunicado.

O presidente do Fosun, Guo Guangchang, admitiu que as demissões vão ter efeitos na dinâmica da empresa: “A partida de Ding Guoqi e Xinjun, em particular a de Xinjun, devido a motivos de saúde, vai ter impacto no Fosun a curto prazo”, afirmou Guo, citado pela imprensa chinesa.

Em 2015, Liang assumiu temporariamente a estratégia de aquisições da empresa, durante o período em que Guo esteve detido pela polícia chinesa, para “participar de uma investigação”.

As demissões surgem na mesma semana em que o conglomerado chinês declarou um aumento homólogo de 28 por cento, nos lucros líquidos, em 2016, para 10,3 mil milhões de yuan.

Em Portugal, o grupo Fosun adquiriu a seguradora Fidelidade, por mil milhões de euros, e o grupo de prestação de cuidados de saúde Luz Saúde, por 478 milhões de euros.

o grupo chinês é também o maior accionista do banco Millenium BCP, o maior banco privado português, com uma participação social de 16,7 por cento.

Nos últimos anos, o Fosun investiu mais de 15 mil milhões de dólares além-fronteiras, tornando-se um dos principais actores do investimento externo chinês. As ações do grupo recuaram ontem, após a demissão de Liang Xinjun e de Ding Guoqi.