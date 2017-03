Destituição de Duterte pedida de novo

Um deputado filipino solicitou esta quinta-feira a destituição do Presidente do país, Rodrigo Duterte, por alegadamente trair os interesses do arquipélago na disputa territorial que Manila mantém com a Repúbica Popular da China. A moção, assinada por Gary Alejano, foi ontem apresentada no Parlamento das Filipinas.

O deputado juntou este pedido a outro apresentado a 16 de Março para pedir um “impeachment” contra o ex-presidente da câmara de Davao pela sua alegada implicação em homicídios e noutros crimes.

Na nova petição, o deputado da oposição acusou Duterte de não ter cumprido a sua promessa eleitoral de reclamar o disputado atol de Scarborough e de ter realizado “acordos secretos” com Pequim, segundo o documento apresentado na Câmara Baixa.

O pedido de Alejano chega numa altura em que Duterte, que tem vindo a estreitar as suas relações com Pequim desde que chegou ao poder em Junho, admitiu que não pode travar as actividades do gigante asiático no Mar do Sul da China, que envolvem a disputa total ou parcial de seis países da região.

O Presidente filipino também foi criticado por se abster de reclamar o atol de Scarborough, zona de faina tradicional de pescadores filipinos ocupada pela República Popular da China, apesar de o Tribunal de Arbitragem de Haia ter dado razão às Filipinas em Junho do ano passado.

O pedido de destituição tem poucas hipóteses de vingar, já que dos 292 membros do Parlamento pelo menos 267 são considerados aliados de Duterte. O Presidente filipino continua a ter um grande apoio popular entre a população do arquipélago, não obstante a polémica guerra ao tráfico de droga que desde Junho já esteve na origem de vários milhares de mortos.