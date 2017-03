Uma empresa chinesa, a Shanghai Gold Group, anunciou esta semana a descoberta da maior jazida de ouro alguma vez encontrada no país. O filão está localizado no província oriental de Shandong, na região de Laizhou-Zhaoyuan, tem mais de dois quilómetros de comprimento e na sua parte mais larga chega a ter uma amplitude de 67 metros.

Especialistas chineses estimam que deverão poder extrair do depósito cerca de 382,58 toneladas do precioso metal, no valor de 22 mil milhões de dólares.