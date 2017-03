Consumo de água no território aumentou 2,1 por cento em 2016

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) registou, no ano passado, um lucro de 64,66 milhões de patacas, 52, 37 milhões dos quais tiveram por base o principal ramo de negócio da Macau Water, o abastecimento de água propriamente dito.

O investimento total dispendido pela empresa no ano de 2016 foi de 65,43 milhões de patacas, incluindo a colocação e a substituição de partes da rede de abastecimento de água do território. De acordo com um comunicado da Macau Water “o consumo de água aumentou ligeiramente 2,1 por cento” ao longo do ano passado.

No contexto do crescimento estável dos sectores do turismo e do jogo, “o consumo anual de água foi de 86,70 milhões de metros cúbicos em 2016, registando um ligeiro aumento em 2,1 por cento em relação ao ano imediatamente anterior”, complementa a empresa.

O consumo médio diário de água atingiu os 237 mil metros cúbicos, sendo que o consumo de água comercial e industrial representou 50,9 por cento do consumo total do preciso líquido. Por outro lado, o uso residencial de água representou 42,1 por cento e o uso de água a nível governamental e municipal fixou-se nos 6,4 por cento.

De acordo com dados recolhidos pela Macau Water, “a procura de água nas Ilhas tem vindo a aumentar nos últimos anos” e as “estatísticas demonstram que, em 2016, o consumo de água na Península de Macau representou 64 por cento do consumo total, enquanto o consumo de água nas Ilhas e áreas adjacentes (Taipa, Coloane, Cotai e Hengqin (Universidade de Macau)) representou 36 por cento do consumo total, um aumento anual de 6,2 por cento”.

Quanto à construção de uma nova estação de tratamento de água em Seac Pai Van, que fornecerá 130 mil metros cúbicos para responder às novas áreas de aterros, o Terminal de Pac On, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e as instalações residenciais e de entretenimento em larga escala que irão ser instaladas nos próximos anos no Cotai, a SAAM prevê o início dos trabalhos para o terceiro trimestre deste ano.