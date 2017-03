China dispõe de lar para pandas idosos

A República Popular da China dispõe de um santuário especial para lidar com os problemas geriátricos dos pandas em cativeiro, que vivem cada vez mais tempo e sofrem de doenças de visão, digestivas e até emocionais.

“Todos os dias precisamos de interagir de perto com eles e controlar o seu estado mental”, afirmou o tratador Xu Yalin, que trabalha com pandas há 19 anos e considera que “tratar de um panda idoso é como tratar de uma pessoa idosa”.

Em declarações à Associated Press, Xu indicou que trata de três dos 30 pandas com mais de 20 anos que vivem na base de Dujiangyan do Centro de Investigação e Conservação do Panda Gigante, na província de Sichuan, no sudoeste.

Os problemas de saúde que os afectam vão da perda de visão aos dentes estragados, e a sua rotina diária resume-se a comer e dormir.

Os tratadores precisam de adaptar a dieta às necessidades e dificuldades de cada animal, que pode passar por escolher as folhas de bambu mais tenras ou preparar papas de milho.

Uma das fêmeas de que Xu trata tem 24 anos e todas as manhãs recebe uma visita do tratador para ver se dormiu bem. Come cenouras e maçãs para começar o dia e faz alguns exercícios que permitem ao tratador ver como está a sua vista e os seus dentes. O mais velho dos pandas vivo, Basi, já fez 37 anos e vive na província de Fujian.