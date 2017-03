Cheng Ming: DSAT promove alterações ao trânsito em vários locais

As regras de circulação em algumas das artérias situadas nas imediações dos cemitério municipais do território vão sofrer alterações provisórias por ocasião do feriado do Cheng Ming, o Dia de Finados no calendário das festividades chinesas.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego vai implementar medidas provisórias de circulação na Rua da Piedade, artéria na qual a circulação automóvel estará terminantemente proibida no sábado, no domingo e na terça-feira. Nos mesmos dias, o trânsito na Estrada da Ponta da Cabrita, na Taipa, e na Estrada da Aldeia, em Coloane, estará adstrito a um único sentido em troços previamente definidos pela DSAT. O organismo vai proibir ainda o estacionamento nos três arruamentos a 1, a 2 e a 4 de Abril.

Para compensar eventuais percalços e problemas decorrentes da adopção das medidas, os Serviços de Assuntos de Tráfego anunciaram a criação de um serviço de autocarro que vai ligar o centro da Taipa ao maior necrotério do território, o Cemitério Hao Si. Com uma regularidade que varia entre os oito e os 12 minutos, no sábado e no domingo, e que cai para os cinco minutos no dia do Cheng Ming propriamente dito, os autocarros operam entre as oito da manhã e as cinco e meia da tarde.