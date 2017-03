Bombeiros capazes de chegar a todas as áreas do Aeroporto em três minutos

A Divisão do Aeroporto do Corpo de Bombeiros anunciou ontem estar preparada para um combate eficaz a todo o tipo de incidentes, após 20 anos – desde a inauguração do Aeroporto Internacional de Macau – a assegurar a prevenção e combate a incêndios no terminal e pistas do aeroporto. Hoje em dia, garante a corporação, os bombeiros estão preparados para cobrir toda a área do aeroporto em apenas três minutos, como mandam as normas definidas pela Organização Internacional de Aviação Civil.

O aperfeiçoamento contínuo de equipamento e gestão irá permitir à divisão do Aeroporto centrar o seu foco na prevenção e em manter baixa a taxa de ocorrência de fogos e incidentes relacionados.

Depois de, em 2015, não ter sido registado qualquer incêndio no aeroporto, no ano passado houve um, embora não relacionado com aeronaves.