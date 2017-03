Uma marcha pela igualdade e pela aceitação

Um grupo de compinchas juntos por uma boa causa. A Melhores Amigos Associação de Macau (Best Buddies Macau Association, na designação em língua inglesa) vai organizar no próximo domingo uma marcha em prol da integração dos cidadãos portadores de deficiência. O certame deve contar com a participação de cerca de três centenas de pessoas.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

Faz a apologia da amizade e a iniciativa que vai dinamizar no próximo domingo está precisamente assente na ideia de companheirismo. A Best Buddies Association promove no fim-de-semana uma Marcha da Amizade que tem por grande propósito aproximar cidadãos comuns e portadores de deficiência, quer de natureza física, quer de natureza intelectual. O certame, marcado para o perímetro do Lago Sai Van tem início às 15h30, deverá atrair cerca de três centenas de participantes, cem dos quais convivem diária e directamente com as dificuldades inerentes ao espectro da deficiência.

A primeira edição da Marcha da Amizade foi promovida pela Best Buddies Association no ano passado. Jacinta Chau, coordenadora do evento, explicou ao PONTO FINAL que os conceitos de “igualdade” e “aceitação” estão na base da iniciativa e de qualquer verdadeiro esforço de aceitação social: “Este tipo de iniciativa que colocam frente a frente um cidadão normal e uma portador de deficiência é algo novo nas associações do território. Os nossos voluntários têm a oportunidade de privar com um portador de deficiência intelectual e este tipo de experiência ajuda a criar fortes amizades”, explicou a responsável. “Um portador de deficiência intelectual quase não têm amigos. Muitos não sabem como agir socialmente ou como interagir com os outros. Com esta e com outras iniciativas ajudámo-los a fazerem amigos, concedemos-lhes a oportunidade de comunicar. No fundo tentamos fazer com que se sintam iguais aos demais e é por isso que a igualdade e a aceitação são princípios tão importantes”, remata Jacinta Chau.

A exemplo do que sucedeu no ano passado, a edição de 2017 da Marcha da Amizade tem uma faceta caritativa. À excepção dos portadores de deficiência, dos estudantes e das crianças, todos os participantes são convidados a pagar uma taxa de inscrição no valor de cem patacas. O montante angariado será posteriormente canalizado para algumas instituições de apoio a portadores de deficiência.

Para além da Marcha propriamente dita, o certame inclui ainda espectáculos musicais, um concurso de máscaras e um sorteio que vai distribuir até 48 prémios por quem se tiver inscrito no certame. A maior parte dos galardões são ingressos para as atracções dos resorts da Melco Crown Entertainment no Cotai oferecidos pela própria operadora.

A Best Buddies Association não é mais do que a emanação local da “Best Buddies International”, uma organização fundada em 1989 por Anthony Kennedy Shriver, sobrinho de John F. Kennedy e cunhado de Arnold Schwarzenneger.