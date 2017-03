Ronaldeira: O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa saúdam o astro do futebol Cristiano Ronaldo. Ontem, o Aeroporto Internacional da Madeira foi rebaptizado oficialmente com o nome do craque do Real Madrid. Homem de Gouveia/EPA

