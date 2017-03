Tigerair inaugurou voo entre Macau e Taichung

A subsidiária taiwanesa da Tigerair inaugurou ontem oficialmente uma nova rota entre Macau e Taichung, oferecendo voos diários entre o território e aquela cidade do centro da Formosa.

Apesar da ligação agora proposta pela Tigerair Taiwan não ser a primeira entre a RAEM e aquela cidade formosina, a criação do novo serviço vai flexibilizar as deslocações entre Macau e o centro-sul de Taiwan, ao mesmo tempo que torna os custos dos ingressos mais convenientes. Num comunicado enviado às redacções, a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM) lembra que a nova rota é lançada a tempo de satisfazer a procura associada ao período da Páscoa, uma das alturas em que a demanda por voos com destino a Taiwan dispara. Em 2016, o número de passageiros formosinos que utilizaram o Aeroporto Internacional de Macau subiu 15 por cento. Actualmente, para além da Air Macau e da Tigerair, há outras duas companhias aéreas a assegurar voos entre a RAEM e as cidades formosinas de Taipé, Taichung e Kaohsiung.