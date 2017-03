São Januário recebe nova acreditação do Conselho Australiano de Normas de Saúde

O Centro Hospitalar Conde de São Januário recebeu ontem, pela segunda vez, a acreditação do Conselho Australiano de Normas de Saúde. Na avaliação, que decorreu em Outubro, o hospital público viu serem aprovados os 47 critérios das três áreas sob avaliação. Entre as melhorias registadas está a redução das listas de espera através da criação de consultas externas nocturnas.

O Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) foi pela segunda vez acreditado pelo Conselho Australiano de Normas de Saúde (ACHS, na sigla inglesa), por um período de quatro anos. Na avaliação do processo de acreditação hospitalar, que foi conduzido entre 24 e 28 de Outubro de 2016, foram aprovados os 47 critérios das três áreas avaliadas. Entre as melhorias registadas estão, segundo o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, a redução das listas de espera através da criação de consultas externas nocturnas, o reforço da publicação de informações médicas dirigidas à comunidade, a criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e do Centro de Avaliação e Tratamento da Demência.

Na tarde de ontem encheu-se o auditório do Alojamento dos Trabalhadores de Emergência de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, para assistir à entrega do certificado de acreditação ao director do Centro Hospitalar Conde de São Januário pelas mãos de John Smith, presidente do Conselho Australiano das Normas de Saúde. Mas seria o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura a traduzir os feitos alcançados pela unidade hospital que resultaram no reconhecimento da entidade australiana com mais de 40 anos de actividade.

Alexis Tam assinalou que, na acreditação do Centro Hospitalar Conde de São Januário, “todos os 47 critérios das três áreas em avaliação foram aprovados. A saber, assistência médica, serviços de apoio, administração institucional”. O secretário sublinhou que quatro serviços: “informações prestadas ao público, participação pelos utentes na assistência médica, prevenção de queda de utentes e gestão de vigilância, foram classificados com o ‘Nível 4 Realização Extensiva’”. O responsável pela tutela mencionou ainda que “as melhorias registadas foram altamente avaliadas pela ACHS”, e deixou exemplos: “Nomeadamente, a redução das listas de espera através da criação de consultas externas nocturnas no hospital, o reforço da publicação de informações médicas dirigidas à comunidade, promoção de mensagens de saúde”, mas também “a criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e a criação do Centro de Avaliação e Tratamento da Demência”, elencou.

John Smith assinalou que os inspectores que procederam à avaliação hospitalar, em Outubro último, registaram “um alto nível de cuidados”, com “menção especial para a informação de serviços de saúde disponível para a comunidade, adequados às suas necessidades”. O organismo notou também que “a incidência de quedas e lesões provocadas por incidentes do género é minimizada através de um programa de gestão de quedas”. O presidente da ACHS destacou ainda “um forte compromisso com a participação dos utentes, com a contribuição da comunidade”, salientado também o empenho da equipa hospitalar e a “presença de uma liderança e gestão fortes”.

Após a entrega do certificado de acreditação, Kuok Cheong U, director do CHCSJ, conduziu uma visita aos novos equipamentos médicos instalados na unidade hospitalar, nomeadamente no rastreio do cancro da mama. Entre eles, figura ainda uma sala de angiografia, que representou, para os Serviços de Saúde um investimento no valor de 33 milhões de patacas.