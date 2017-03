Receitas da Macau Legend subiram 2,5 por cento no ano passado

Para os resultados contribuiu, sobretudo, o crescimento das receitas do sector do jogo, que aumentaram 6,1 por cento em 2016. As contas, divulgadas ao final da noite de terça-feira, não incluem ainda dados relativos ao contributo do Legend Palace Hotel, o último investimento inaugurado pelo grupo no território.

O grupo Macau Legend, presidido pelo empresário David Chow Kam Fai, anunciou receitas no valor de 1.471,5 milhões de dólares de Hong Kong em 2016, mais 2,5 por cento do que no ano anterior.

De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira à noite, o grupo indicou que as receitas de jogo subiram 6,1 por cento para 952,4 milhões de dólares de Hong Kong. As receitas de não-jogo desceram 3,7 por cento para 519 milhões de dólares de Hong Kong.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 215,6 milhões de dólares de Hong Kong (24,9 milhões de euros), menos 19,7 por cento em termos anuais.

O Macau Legend opera três casinos em Macau sob licença da Sociedade de Jogos de Macau (SJM). Um dos casinos – o do Legend Palace Hotel – abriu este ano e, como tal, não conta ainda para o exercício financeiro de 2016

Na mesma nota, a empresa de David Chow informou que o projecto em Portugal, de requalificação da frente ribeirinha de Setúbal, “aguarda o preenchimento de certas pré-condições”.

A empresa assinou um memorando de entendimento com a Câmara de Setúbal, mas, em Dezembro, o Ministério do Mar português afirmou desconhecer o acordo e sublinhou não estar em curso qualquer transferência de terrenos nesse sentido.

Em relação ao ‘resort’ integrado, com jogo, em Cabo Verde, a Macau Legend informou que as obras já começaram. O resort “vai ser desenvolvido em duas fases, e o hotel, casino e edifício de escritórios devem estar terminados nos próximos dois anos”, indicou o comunicado.

“Continuamos muito confiantes no nosso projecto em Cabo Verde e somos encorajados pelo contínuo aumento da chegada de turistas, bem como os novos projectos de ‘resorts’ e instalações que estão a ser introduzidas no mercado”, afirmou Chow, citado pela nota de imprensa.

A 1 de Setembro de 2016, o grupo Macau Legend adquiriu a gestão e operação de um casino-resort no Laos – o Savan Vegas Hotel and Entertainment Complex – que tem 90 mesas de jogo, 466 ‘slots’ e 472 quartos de hotel. Os trabalhos de renovação e expansão devem começar no próximo mês, diz o comunicado.

Sobre Macau, Chow disse que “apesar do fraco início em 2016, as condições do mercado (…) parecem ter estabilizado e estamos a ver melhorias recentes tanto no mercado de massas como no VIP”.

A 27 de Fevereiro, a Macau Legend inaugurou o hotel-casino Palace Hotel, o segundo projecto aberto nos últimos dois anos na Doca dos Pescadores, em Macau, com cerca de 70 mesas de jogo, incluindo 15 novas concedidas pelo governo.

“Estamos optimistas para o que resta de 2017, à medida que a economia da China estabiliza, as infra-estruturas que ligam Macau à região melhoram e atracções turísticas não-jogo são adicionadas ao mercado”, afirmou o empresário.

A empresa já completou o ‘design’ do quarto hotel na zona da Doca dos Pescadores e espera começar as obras em meados de 2018.