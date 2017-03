Proprietário da Polytec envolvido no caso Ho Chio Meng

O nome de Or Wai Sheun, presidente do grupo Polytec, surgiu ontem ligado ao caso Ho Chio Meng, por alegadamente ter beneficiado o ex-procurador, indicou a acusação do processo. Segundo o Canal Macau, o caso remonta a 2009, quando o empresário Mak Im Tai – arguido no processo conexo ao do antigo Procurador, que decorre no Tribunal Judicial de Base – terá falado directamente com o responsável da Polytec, para adquirir uma fracção no edifício Villa de Mer, na Areia Preta.

Or Wai Sheun terá dado um desconto de dois milhões de dólares de Hong Kong a Mak Im Tai. A fracção acabou, no entanto, por ser transferida para a esposa de Ho Chio Meng, Chao Sio Fu. De acordo com o canal em língua portuguesa da TDM, Ho Chio Meng – que diz que a casa era para o pai – admitiu que foi a sua mulher quem fez a compra. A Polytec terá, no entanto, passado quatro recibos à esposa de Ho Chio Meng, que indicam que a mulher teria pago os dois milhões que foram descontados ao valor do apartamento. A acusação entende que os documentos são falsos e as testemunhas admitiram que Chao Sio Fu não efectuou qualquer pagamento. Terá sido o próprio Or Wai Sheun a pagar à sua própria empresa esse montante.

De acordo com o Canal Macau, uma administradora da Polytec confirmou que foi o dono da empresa quem deu ordens para que Chao Sio Fu fosse também beneficiada e para que o pagamento dos dois milhões fosse feito pela empresa dele, de forma a que a Polytec não tivesse prejuízos na bolsa. Ho Chio Meng e a mulher terão alegadamente sido beneficiados, não se sabendo a troco do quê.

Na sessão de ontem, o Ministério Público (MP) assegurou que mais testemunhas vão ser ouvidas sobre este caso em específico, até porque a administradora ouvida em tribunal confirmou que todos sabiam que a mulher de Ho Chio Meng não pagou qualquer quantia, tendo-lhe sido passados os recibos. O Ministério Público acusa a empresa de ter falsificado documentos e de os esconder do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), já que quando foi pedido, no ano passado, que explicasse as razões que levaram Or Wai Sheun a beneficiar o ex-procurador, a empresa omitiu estes detalhes, limitando-se a dizer que os documentos se extraviaram. Os recibos ontem apresentados em tribunal foram apreendidos na residência de Ho Chio Meng.