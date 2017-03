Pequim confirma detenção de activista taiwanês

Lee Ching-yu, mulher do activista defensor dos direitos humanos que se encontra desaparecido desde a semana passada, acredita que o marido se encontra detido na China continental e exige explicações por parte do Governo chinês. A confirmação chegou ao final da tarde de ontem, com Pequim a dizer que Lee foi detido por ameaça à segurança nacional da República Popular da China.

O governo chinês disse ontem que um activista de Taiwan, que desapareceu há uma semana após passar a fronteira de Macau para a China, está detido e a ser investigado por suspeita de “actividades prejudiciais à segurança nacional”.

O ativista pró-democracia Lee Ming-che, de 42 anos, passou a fronteira de Macau no dia 19 deste mês e nunca chegou a comparecer num encontro previsto para mais tarde nesse dia com um amigo no vizinho município continental de Zhuhai.

O porta-voz do Escritório para os Assuntos de Taiwan, Ma Xiaoguang, disse que Lee Ming-che, se encontrava de boa saúde, mas não deu informações sobre onde estava detido ou outros termos da sua detenção, escreve a Associated Press.

A confirmação da detenção chega um dia depois da mulher de Lee Ming-che, ter garantido que o marido teria sido detido pelas autoridades chinesas. Segundo a estação Aljazeera, Lee Ching-yu referiu, em declarações prestadas na passada terça-feira, que fontes governamentais fidedignas lhe sugeriram que o marido se encontra detido por membros das forças de segurança do continente.

“Quero que o Governo da China aja como um país civilizado e me diga o que estão a fazer com o meu marido e com que fundamentos legais e… o que planeiam fazer com ele”, exigiu Lee Ching-yu.

A esposa do activista visitou na terça-feira a Fundação de Intercâmbios Através do Estreito, uma organização semi-oficial que lida com assuntos relacionados com a China. No encontro, a mesma terá referido que o marido pode necessitar de mais dinheiro para obter alimentos e mais medicação para a hipertensão. A porta-voz do gabinete, Lee Li-jen, referiu que a sua organização já contactou por duas vezes a sua congénere na China, a Associação para as Relações Ao Longo do Estreito de Taiwan, não tendo recebido qualquer resposta.

Segundo a Aljazeera, até ao início da tarde de ontem não tinha sido possível estabelecer o contacto nem com a polícia nem com as autoridades governamentais do Sul da China, tendo alguns dito não dispor de quaisquer informações sobre Lee Ming-che. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, chegou mesmo a afirmar que desconhecia o caso.

Entretanto, Cheng Hsiu-chuan, reitor da faculdade em Taipé onde Lee Ming-che trabalhava, disse, em declarações à Associated Press, que Lee, de 42 anos, pode ter atraído as atenções dos serviços de segurança chineses depois de ter usado a rede social WeChat para “ensinar” sobre as relações China-Taiwan a um número desconhecido de pessoas. “Para a China, o tema sobre o qual ele estava a ensinar pode ter sido visto como sensível”, referiu Cheng Hsiu-chuan

Em Junho último, a China suspendeu as comunicações directos com Taiwan, um passo motivado pela recusa da Presidente Taiwanesa em aceitar o princípio de “Uma só China”.