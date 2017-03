Novo naufrágio no Mediterrâneo deixou 146 desaparecidos

Cerca de 146 migrantes estão desaparecidos após a sua embarcação ter naufragado hoje no Mediterrâneo, de acordo com um cidadão da Gâmbia resgatado após o acidente e citado pela agência para os refugiados da ONU.

O homem foi recolhido por um navio militar espanhol que participa na “Operação Sofia” destinada a reprimir os traficantes, e depois levado para a ilha italiana de Lampedusa.

A embarcação saiu no domingo ou na segunda-feira de Sabratha, noroeste da Líbia, com cinco crianças e várias mulheres grávidas a bordo, referiu o gabonês a um membro do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), que o visitou num hospital em Lampedusa.

A maioria dos passageiros eram provenientes da Nigéria, Mali e Gâmbia, disse.