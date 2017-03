Lawrence Ho comprou imóvel por mais de 500 milhões de patacas em Manhattan

Lawrence Ho, presidente e director executivo da Melco Crown Entertainment, adquiriu uma unidade habitacional no complexo residencial 432 Park Avenue, em Manhattan, Nova Iorque. O apartamento custou mais de 65 milhões de dólares americanos, qualquer coisa como 521 mil milhões de patacas. De acordo com o portal electrónico Casino.org, a residência está situada no piso superior do edifício mais alto do hemisfério ocidental.

Existem, porém, várias opções com valores mais baixos em Manhattan, sobretudo quem não tem contas tão recheadas. O portal Casino.org adianta que, de momento, se encontram listados para venda 18 apartamentos no 432 Park Avenue, sendo o mais barato uma unidade residencial com um quarto no valor de 52 milhões patacas e o mais caro um condomínio que ocupa um andar na totalidade (tal como o de Ho) com um preço de venda de 656 milhões de patacas.

De acordo com os registos públicos de imóveis, a compra foi conduzida através da Valor Dragon Limited, uma”holding” que Lawrence Ho utiliza para negociações internacionais. Não se sabe, no entanto, se a compra do imóvel é um investimento ou se faz parte dos planos do director de operações da concessionária Melco Crown Entertainment para passar mais tempo nos Estados Unidos da América.

Segundo a Casino.org, actualmente, nem a Melco Crown nem a Melco International têm interesses baseados permanentemente nos Estados Unidos. Contudo, Ho não é o único magnata do jogo a ter adquirido, recentemente, um imóvel no país. No início deste mês, o russo Maxim Smolentsev, director geral do grupo Shamabala, comprou uma casa em Hillsboro Beach, na Flórida, no valor de 120 milhões de patacas.