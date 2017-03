Lai Chi Vun: Alexis Tam acredita que classificação pode acontecer dentro de alguns meses

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura quer ver acelerado o processo de classificação patrimonial dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. Alexis Tam, que disse ter ficado satisfeito com a suspensão da demolição das estruturas localizadas na pequena povoação de Coloane, lembrou ontem que nos termos da lei o processo de classificação pode ser terminado no prazo de um ano, mas disse acreditar que o mesmo possa estar concluído dentro de alguns meses.

“Nós damos grande importância à salvaguarda do património cultural. Eu vou dar ordens ao Instituto Cultural [IC] para que esse procedimento de classificação possa ser acelerado. Nos termos da lei, o procedimento tem que ser terminado no prazo de um ano, mas penso que pode ser mais acelerado”, declarou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, à margem da cerimónia de acreditação do Centro Hospitalar Conde de São Januário pelo Conselho Australiano de Normas de Saúde (ver texto principal). “Penso que não é preciso levar um ano, talvez em alguns meses nós tenhamos uma solução”, disse ainda o governante.

Alexis Tam mostrou-se satisfeito com a suspensão do processo de demolição das estruturas, anunciado na terça-feira, mas assumiu que a classificação não está assegurada: “Fiquei satisfeito porque foram suspensas as obras de demolição dos estaleiros. Contudo, temos ainda que aguardar pelas opiniões dos membros do Conselho do Património Cultural. O conselho e o IC vão ouvir as opiniões da sociedade. Penso que o resultado vai ser positivo no futuro”.

O secretário manifestou ainda a intenção de converter a área num espaço de lazer: “O Instituto Cultural tem competências para salvaguardar o património cultural, e, claro, temos o desejo de salvaguardar o local. Dado que, como sabem, os estaleiros de Lai Chi Vun são o maior património de construção naval do Sul da China. Por isso podemos requalificar o local tornando-o num zona turística, de lazer. Podemos oferecer este local não só aos turistas mas também aos residentes, e por outro lado melhorar a qualidade de vida dos residentes daquela zona”, defendeu. S.G.