Jovens pintoras de Macau expõem no Lago Nam Van

Bunny Lai e Julia Lam, duas jovens artistas locais, inauguram uma exposição dupla, este sábado (12h) no espaço Anim’Arte, no Lago Nam Van. “Puzzle City x Comer” inclui pinturas a óleo e ilustrações das duas artistas e poderá ser visitada até ao dia 7 de Maio.

Encarregada da parte da exposição intitulada “Puzzle City”, Bunny Lai Sut Weng explora nas suas obras os aspectos sociais dos nossos tempos. O “puzzle” aparece materializado nos edifícios antigos e nos traços característicos da arquitectura urbana de Macau. Lai é uma artista nascida e criada em Macau, licenciada em Artes Visuais pela Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Macau (IPM). Lai Sut Weng já viu as suas obras expostas em Portugal.

Por sua vez, as obras da secção “Comer”, a cargo de Julia Lam Tsz Kwan, desenvolvem-se à volta do tema da culinária macaense. Trata-se das ilustrações realizadas para o novo livro de Cecília Jorge – a ser lançado em breve sob o título “An Illustrated Macanese Cook Book” (Livro Ilustrado da Cozinha Macaense) – a convite da Yun Yi Arts & Cultural Communications Association. A artista espera que as suas ilustrações possam despertar a curiosidade no público e inspirá-lo a aproveitar a hora das refeições para fazer um intervalo na correria do dia-a-dia e apreciar o sabor específico da comida macaense. Lam formou-se no Instituto de Artes e Design, da Universidade de Tsinghua, na China Continental.

A exposição “Puzzle City x Comer” estará aberta ao público das 11h às 22h, na sala S2 da Galeria do espaço Anim’Arte Nam Van, junto ao lago. “Todos são bem-vindos a apreciar e adquirir as obras locais”, refere a organização, em comunicado de imprensa.