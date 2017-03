Irão, de Carlos Queiroz, a um passo da Rússia

Orientada por Carlos Queiroz, a selecção iraniana de futebol colocou-se na terça-feira (início da madrugada de quarta-feira em Macau) a um ‘passo’ do Mundial de futebol de 2018, ao receber e bater a República Popular da China por 1-0, na sétima jornada do Grupo A da terceira fase asiática de apuramento.

Um golo na primeira jogada da segunda parte de Mehdi Taremi, que já tinha selado na quinta-feira o triunfo no Qatar, também pela margem mínima, garantiu o triunfo aos iranianos, que solidificaram a liderança do agrupamento, somando agora 17 pontos.

O Irão pode já garantir um inédito segundo apuramento consecutivo – após ter estado no Brasil, em 2014 – na próxima ronda, o que acontecerá se vencer na recepção ao Uzbequistão, num embate marcado para 11 de Junho. Caso falhem, os iranianos ainda se deslocam à Coreia do Sul e recebem a Síria.

Em Teerão, o triunfo dos iranianos não foi fácil, mas a equipa de Queiroz soube aproveitar uma das poucas ocasiões que criou, num tento feliz de pé esquerdo de Taremi, após confusão na área, e defendeu quase sempre muito bem.

O conjunto do treinador luso soma mais quatro pontos do que a Coreia do Sul, segunda classificada, que venceu em casa a Síria por 1-0, graças a um tento de Hong Jeongho, aos quatro minutos.

No terceiro posto, que já não vale o apuramento directo, mas qualifica para um ‘play-off’ asiático, segue o Uzbequistão, que bateu em casa o Qatar também por 1-0. O único golo do encontro foi apontado por Odil Ahmedov, aos 65 minutos.

Os sírios são quartos colocados, com oito pontos, enquanto a China, de Marcello Lippi, segue em quinto, com cinco, mais um do que o lanterna-vermelha Qatar.

No Grupo B, em que os três primeiros também ganharam, a exemplo do que aconteceu nas contas do Grupo A, Japão (4-0 à Tailândia) e Arábia Saudita (1-0 ao Iraque) continuam a repartir a liderança, agora com 16 pontos, contra 13 da Austrália.

Os japoneses golearam a Tailândia com tentos de Shinji Kagawa (oito minutos), Shinji Okazaki (19), Yuya Kubo (57) e Maya Yoshida (83), enquanto aos sauditas bastou o golo solitário de Yahia Al Shehri, aos 53 minutos.

Por seu lado, a Austrália venceu por 2-0 na recepção aos Emiratos Árabes Unidos, num jogo resolvido por Jackson Irvine e Mathew Leckie, aos sete e 78 minutos.

Os Emiratos Árabes Unidos contam nove pontos, o Iraque quatro e a Tailândia um. Os dois primeiros classificados dos dois agrupamentos da terceira fase asiática de qualificação garantem um lugar no Mundial2018, enquanto os terceiros colocados defrontam-se num ‘play-off’, cujo vencedor disputa um lugar na Rússia com o quarto classificado da quinta ronda da CONCACAF.