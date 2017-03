Instituto Cultural divulgou lista de admissão aos “Cursos de Arte – Primavera 2017”

A lista de admissão da 1ª fase de candidaturas aos “Cursos de Arte – Primavera 2017”, que se irão realizar entre o início de Abril e o final de Junho, já foi publicada. De acordo com a informação divulgada pelo Instituto Cultural (IC), os candidatos seleccionados têm até ao final do dia de hoje para efectuar o pagamento.

Para alguns dos 22 cursos de arte anunciados resta um número limitado de lugares, sendo que a admissão para as vagas será feita por ordem de chegada. Os interessados deverão inscrever-se nos cursos e pagar a respectiva propina no Museu de Arte de Macau e nas bibliotecas do território até ao dia 2 do próximo mês. Por outro lado, as inscrições para os “Workshops Artísticos Avançados” continuam abertas.

Konstantin Bessmertny, artista radicado em Macau, vai ministrar aulas gratuitas na “Aula Magistral em Criação” e Lei Sio Kit, artista local, vai conduzir workshops de “Pintura a Óleo da Figura Humana”.