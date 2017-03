Hóquei no gelo: Selecção norte-coreana vai competir na Coreia do Sul

As autoridades da Coreia do Sul revelaram ontem que aprovaram a participação da equipa feminina de hóquei no gelo da Coreia do Norte nas qualificações para o Campeonato do Mundo da modalidade, que se realizam entre 1 e 9 de Abril no país.

Os atletas norte-coreanos não competem na Coreia do Sul desde os Jogos Asiáticos, em Incheon, em 2014.

O Mundial feminino de hóquei no gelo é um dos muitos eventos desportivos que a Coreia do Sul pretende receber, com o objectivo de preparar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang.